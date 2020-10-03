Усик взял в спарринг-партнеры гиганта-кикбоксера (фото)

Цотне Рогава победил "наследника братьев Кличко", а теперь помогает Усику готовиться к Чисоре

У Александра Усика появился новый спарринг-партнер перед боем с Дереком Чисорой, который должен состояться 31 октября в Великобритании. Ко второму поединку в супертяжах Усику помогает готовиться 27-летний одессит-гигант с грузинскими корнями Цотне Рогава, чемпион Украины по боксу среди любителей.

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Фотографии Усика и Рогавы в ринге у себя в Instagram выложил другой украинский боксер Денис Беринчик, который на фоне соотечественников-супертяжей выглядит как мальчик-с-пальчик.

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Отметим, что Цотне Рогава – относительно новое лицо в элитном украинском боксе. Ранее он весьма успешно выступал в смешанных единоборствах, кикбоксинге и тайском боксе, который еще называют муай-тай. В последнем виде Рогава даже добился звания чемпиона мира, которое завоевал в 2018-м в мексиканском Канкуне.

В любительском же боксе Цотне Рогава заявил о себе в сентябре 2019-го благодаря победе в финале чемпионата Украины над Виктором Выхристом, которого называют "наследником братьев Кличко" и который уже имеет три успешных нокаута в профи.

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Добавим, что Рогава выступал на боксерском чемпионате мира-2019 среди любителей в России, куда основная сборная Украины не поехала.В Екатеринбурге Цотне вылетел в 1/8 финала.

Ранее мы писали, что другой спарринг-партнер Усика пожаловался на синяки на своем теле. О своих "зарубах" с украинцем рассказал британец Дэвид Аллен.

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Смотрите, как тренируется Усик

Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

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