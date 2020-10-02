Как не вовремя! Сопромоутер Усика заразился коронавирусом

Эдди Хирну пришлось уйти на самоизоляцию за считанные дни до вечера бокса, который он проводит

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который является промоутером чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и сопромоутером Александра Усика, заразился коронавирусом.

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Об этом сообщает Boxing Scene.

По этой причине Хирн вынужден пропустить вечер бокса 4 октября в британском Милтон-Кинсе, который он проводит.

"Я просто огорошен. Мой тест на COVID-19 дал положительный результат. Я вынужден мгновенно покинуть место проведения ивента. К счастью, все остальные тесты участников вечера бокса оказались отрицательными. В ближайшее время буду находиться дома на самоизоляции", – заявил Эдди Хирн.

Усик и Хирн / Фото: Reuters

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Таким образом, Эдди Хирн уже из дому продолжит заниматься организацией следующего боя Александра Усика против Дерека Чисоры, который должен состояться 31 октября. Напомним, местом его проведения может стать лондонский стадион "Уэмбли".

Добавим, что недавно Хирн обнародовал жесткое условие для боя Усик – Джошуа. Чтобы этот поединок состоялся, должен получить травму Тайсон Фьюри.

Смотрите, как Усик готовится к бою с Чисорой

Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

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