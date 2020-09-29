Спарринг-партнер Усика пожаловался на синяки на своем теле

Украинец Александр Усик продолжает подготовку к бою с Дереком Чисорой, который состоится 31 октября в Великобритании. Наш боксер в последнее время проводит спарринг-сессии, порой немного отвлекаясь. На днях Усик станцевал на ринге, показав неординарное "чувство пятницы".

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Одним из его спарринг-партнеров является 28-летний британец Деррек Аллен. На профессиональном ринге у него 18 побед, пять поражений и две ничьи. В комментарии TalkSport уроженец Йоркшира похвалил Усика и рассказал о минувшей неделе в Киеве:

"Я прилетел в понедельник, и мы сразу начали проводить раунды по две минуты. Я прибыл сюда, чтобы выполнять свою работу, но мне не хочется получить головную боль из-за дополнительных проблем. Мне не нравятся синяки на моем теле и не хочется укорачивать карьеру из-за спаррингов. Я боксировал с Усиком, но не пропускал слишком много ударов, поскольку я здесь не для этого. В пятницу мне сказали: "Мы хотим, чтобы ты копировал Дерека Чисору". Я тогда немного устал и подумал: "Хорошо, отлично, давайте зарубимся". Поэтому в понедельник и среду я просто боксировал с Усиком, а в пятницу уже по-настоящему дрался. Но каждый день, что бы я ни делал, он постоянно находил ответы. У Александра видно особое мастерство быстро просчитывать соперников и находить ответы на их действия".

Также на своей страничке в Instagram англичанин раздал Усику комплементы, назвав его "невероятным талантом", и похвастался прогулкой по Киеву.

INSTAGRAM

Кстати, промоутер Ломаченко не хочет, чтобы Усик бился с Джошуа.

Смотрите, как Александр тренировался с гирей:

Усик, тренировка с гирей Видео: Instagram

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