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"Их боялись даже чеченцы": Усик с командой улетел на бой с Чисорой

24 октября, 12:05

Елена Павлова Елена Павлова

Поединок бывшего чемпиона крузервейта примет Wembley Arena 

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) отправился в Великобританию, где 31 октября проведет бой с английским боксером Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Поединок пройдет на арене, принимавшей "золотую" для украинца Олимпиаду – Wembley Arena в Лондоне.

"Летим в Великобританию", – написал Усик на своей страничке в Instagram.

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"Их боялись даже чеченцы", – прокомментировал фото команды Усика один из его подписчиков. В основном фоловеры желали удачи Александру, а также интересовались, где взять такую маску. Для бывшего абсолютного чемпиона крузервейта Усика это будет только второй бой в супертяжах. Он должен был состояться еще в мае, но был перенесен из-за коронавируса.

Тем временем сам Чисора придумал новую угрозу Усику. "31 октября Александр получит испуг всей своей жизни", – обещает британец.

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А спарринг-партнер Усика рассказал, как крепко его бил. Чемпион Украины по любительскому боксу гигант-одессит Цотне Рогава рассказал о том, как прошли его тренировки с Александром.

Смотрите, как Чисора отправил послание Усику

Чисора шлет Усику привет Видео: Instagram

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Великобритания боксер Александр Усик супертяжелый вес Дерек Чисора отлет
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