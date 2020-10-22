Чисора придумал новую угрозу Усику: "Я напугаю его на всю жизнь"

Ближайший соперник Александра Усика, британец Дерек Чисора, выпустил очередной небольшой ролик. Боксер по прозвищу "Война" пообещал, что украинец получит испуг всей своей жизни. А на прошлой неделе Чисора изобразил себя и Усика в образе киногероев.

Реклама

В комментарии промоутерской компании Matchroom Boxing Дерек философски высказал свое отношение к бою в Лондоне 31 октября:

"Александр Усик получит испуг всей своей жизни. Война!.. Усик – отличный боксер, его любят британские болельщики. Его любят те, кто любит бокс. Да и те, кто в нем не очень разбирается, все равно смотрят бои Усика. Нет ничего лучше нашего боя, в нем нет ненависти, а только любовь к спорту. Усик хочет быть одним из лучших супертяжеловесов в будущем, а для этого он должен знать, как боксируют в этом дивизионе. Этот бой будет сложным и для него, и для меня, эта схватка не будет простой. Мы привыкли проводить поединки перед тысячами фанатов. Теперь же за нами из зала будут смотреть только команды, судьи и промоутеры. Это будет непросто, нет смысла это скрывать. Но мы будем в одинаковых условиях".

В конце сюжета Чисора, перевернувшись на перекладине, издал истерический крик-зов: "Усииик!"

Известно, что Поветкин поможет Чисоре готовиться к бою с Усиком.

Реклама

Смотрите, как Дерек Чисора передавал привет Александру:

Чисора отвечает Усику на троллинг Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама