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Жена боксера Усика провела веселую фотосессию с дочерью

14 сентября, 11:34

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Екатерина и Лиза появились перед объективами камер без знаменитого главы семейства

Пока украинский боксер Александр Усик готовится к бою в супертяжелом весе с британцем Дереком Чисорой, его жена находит возможность не скучать. В сети появились фотографии супруги спортсмена, в том числе и с дочерью. Кстати, Усик потренировался с футболистом Селезневым.

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У Александра и его жены Екатерины – трое детей. Самой старшей, Лизе, исполнилось 10 лет. Сыну Кириллу – уже семь, а самому младшему в семье, Михаилу, – пять.

Екатерина имеет паспорт гражданина России, с детьми на публике пара показывается нечасто. Хотя недавно Усик пробежался с сыном на берегу моря в компании с Ломаченко. Теперь же Катя опубликовала на своей страничке в Instagram новые фотографии. На одной из них мать троих детей предстала с улыбкой на лице в красном пиджаке.

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Также супруга боксера поделилась фотографией в красивом платье вместе со старшим ребенком – дочерью Лизой.

Кстати, боксер заявлял, что хочет четверых детей в семье: "чтобы украинцев и украинок становилось больше".

На днях Усик в лодке позвал Дерека Чисору: спортсмен предстал в необычном виде. Также недавно Александр рисовал картину в своем стиле:

Александр Усик рисует картину Видео: Instagram

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дочь жена бокс фотосессия Александр Усик
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