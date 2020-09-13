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Усик в лодке зовет Дерека и взламывает мозг: смешное послание украинского боксера

13 сентября, 07:09

Елена Павлова Елена Павлова

Александр повеселил новым видео и своим английским

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте украинец Александр Усик вовсю готовится к своему второму поединку уже в супертяжелом весе с Дереком Чисорой. На днях Усик сменил прическу, а теперь крымский боец записал для британца веселое, но несколько странное обращение. И опубликовал его в сторис на своей страничке в Instagram.

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На видео украинский боксер плывет на байдарке под песню Тины Тернер "Simply The Best". Затем показывает пятерню и, обращаясь к Чисоре, кричит: "Дерек, Дерек!" А потом быстро произносит фразу на английском, которая похожа на "I said you Hello!", то есть, "я сказал тебе привет". Но четко разобрать слова оказалось тяжело и пользователям Twitter, куда перекочевало видео.

"Звучит как Борат. Дерек – единственное слово, которое он знает на английском", – шутили над Усиком. Хотя многие в восторге от нестандартных выходок украинца: "Он сумасшедший, но его просто невозможно не любить", "он просто взламывает мой мозг".

Александр Усик
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Александр Усик / Фото: Instagram

На данный момент Александр продолжает подготовку к бою с Дереком Чисорой, который должен состояться 31 октября. Хотя ранее мы писали, что возникла большая проблема с поединком Усика и Чисоры. Напомним, что у аналитиков букмекерских контор украинец является безоговорочным фаворитом. На победу Александра установлен коэффициент 1.12, а на Чисору – 5.50. То есть вероятность выигрыша Усика оценивают в 84%.

Ранее промоутер Усика рассказал, что думает о бое украинца с россиянином Поветкиным.

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боксер Александр Усик супертяжелый вес Дерек Чисора
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