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Закосил под Роналду: новая прическа Александра Усика

8 сентября, 07:45

Олег Люлька Олег Люлька

Украинский боксер танцует на ринге под песню о герое, а из-под его защитного шлема торчит пучок

Александр Усик в очередной раз сменил имидж. Новой прической украинский боксер похвастался у себя в Instagram. На видео, опубликованном спортсменом, он танцует на ринге под заводную песню Бонни Тайлер Holding Out For A Hero. При этом из-под защитного шлема "героя" Усика торчит хвост, в который Александр связал свои длинные волосы. Очень похоже на тот пучок, что еще недавно носил на голове нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

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Читайте также: Возникла большая проблема с поединком Усика и Чисоры 31 октября

INSTAGRAM

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Отметим, что с похожей прической Александр Усик в 2014 году провел свой первый профи-бой за пределами Украины, победив нокаутом в Германии немца Бена Нсафоа.

В данный момент Усик продолжает подготовку к бою с Дереком Чисорой, который должен состояться 31 октября. Напомним, что у аналитиков букмекерских контор украинец является безоговорочным фаворитом. На победу Александра установлен коэффициент 1.12, а на Чисору – 5.50. То есть вероятность выигрыша Усика оценивают в 84 процента.

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прическа боксер Криштиану Роналду Александр Усик

Источник: Сегодня|Спорт

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