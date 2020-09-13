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Боксер Усик проверил на прочность экс-футболиста сборной Селезнева

13 сентября, 15:24

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинские спортсмены сделали совместное фото в перерыве между тренировками

Интересной фотографией поделился сегодня в соцсетях 35-летний нападающий "Колоса" Евгений Селезнев. Экс-футболист сборной Украины наведался на тренировку к знаменитому боксеру Александру Усику. Тем временем "Колос" без Селезнева разбил "Львов".

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После занятия представители двух таких разных видов спорта сделали совместное фото. При этом Евгений показал свое мускулистое тело, а боксер был в футболке с необычной надписью на английском: "Я чувствую! Я очень чувствую!" Снимок появился только на страничке футболиста с подписью "Банда". Также он добавил свой девиз: "Никогда не сдавайся".

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Читайте, как Усик в лодке зовет Дерека и взламывает мозг: смешное послание украинского боксера Чисоре. Напомним, 33-летний уроженец Крыма готовится к поединку с британцем, запланированному на конец октября.

Селезнев же вернулся в украинский чемпионат после выступлений в Турции, подписав контракт с командой из Ковалевки. В составе "Колоса" Евгений надеется стать лучшим бомбардиром в истории национальных чемпионатов. Смотрите, как Селезнев забивал еще в составе "Шахтера":

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фото футбол бокс Евгений Селезнев Александр Усик
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