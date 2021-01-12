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"Усик давит вас": спарринг-партнер мучился в лагере украинского боксера

12 января, 20:02

Елена Павлова Елена Павлова

Британец Уордли рассказал, чем Александр сильнее Энтони Джошуа

Британский боксер Фабио Уордли, который был спарринг-партнером украинского супертяжа Александра Усика, очень высокого мнения о мастерстве крымчанина. В тренировочном лагере Усика 26-летнему англичанину было очень тяжело. Ранее спарринг-партнер Усика рассказал, как крепко его бил.

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Помимо украинца, Уордли работал с такими известными бойцами, как Энтони Джошуа и Диллиан Уайт. Но в спаррингах против Усика темп был намного выше.

"С Джошуа я мог немного контролировать темп, если бы захотел. Но с Усиком все контролирует он сам. Он тот, кто атакует и идет вперед, давит вас. Он тот, кто активно наносит удары. В 9-ти из 10 случаев ты реагируешь и отвечаешь, но с Усиком я не мог найти такой возможности, чтобы перехватить инициативу или контролировать темп. При этом было очень сложно не пропустить удар", – цитирует Уордли Sky Sports.

Отметим, что с августа 2020 года Уордли удерживает титул чемпиона Англии в супертяжелом весе.

Ранее мы писали, что "Кубинская вспышка" готова уничтожить Усика.

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боксер Александр Усик супертяжелый вес спарринг-партнер Энтони Джошуа
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