"Усик давить вас": спаринг-партнер мучився в таборі українського боксера

Британський боксер Фабіо Уордлі, який був спаринг-партнером українського супертяжа Олександра Усика, дуже високої думки про майстерність кримчанина. У тренувальному таборі Усика 26-річному англійцю було дуже важко. Раніше спаринг-партнер Усика розповів, як сильно його бив.

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Крім українця, Уордлі працював із такими відомими бійцями, як Ентоні Джошуа і Ділліан Уайт. Але в спарингах проти Усика темп був набагато вищим.

"Із Джошуа я міг трохи контролювати темп, якби захотів. Але з Усиком все контролює він сам. Він той, хто атакує і йде вперед, тисне на вас. Він той, хто активно завдає ударів. У 9-ти з 10 випадків ти реагуєш і відповідаєш, але з Усиком я не міг знайти таку можливість, щоб перехопити ініціативу або контролювати темп. При цьому було дуже складно не пропустити удар", – цитує Уордлі Sky Sports.

Зазначимо, що з серпня 2020 року Уордлі утримує титул чемпіона Англії у суперважкій вазі.

Раніше ми писали, що "Кубинський спалах" готовий знищити Усика.

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Дивіться, як тренується Усик

Усик, тренування перед Чісорою Відео: USYK17

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