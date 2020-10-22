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Спарринг-партнер Усика рассказал, как крепко его бил

22 октября, 16:22

Олег Люлька Олег Люлька

Роль Дерека Чисоры в лагере Александра Усика выполнял бывший кикбоксер Цотне Рогава

Чемпион Украины по любительскому боксу гигант-одессит Цотне Рогава рассказал о том, как прошли его спарринги с Александром Усиком. Как мы писали ранее, Усик пригласил в свой лагерь экс-кикбоксера Рогаву для подготовки к бою с Дереком Чисорой, который состоится уже совсем скоро – 31 октября.

"Когда стало известно, что Усик сразится с Чисорой, где-то в глубине души предполагали, что такое предложение может поступить. Потому что мой стиль похож на манеру ведения боя британцем. Мой стиль, как и у Чисоры, нацелен на то, чтобы сломать соперника. Я могу быть разным. Но чаще всего я иду вперед и пытаюсь навязать сопернику свой стиль и "ломать" его. Из-за этого нас и пригласили в лагерь Усика", – рассказал Рогава

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"С Усиком я спарринговал три раза в неделю – четыре-пять раундов по три-четыре минуты"

"Моя задача была простая и сложная одновременно – я должен был быть самим собой: идти вперед, навязывать свой бокс. Должен был просто делать свою работу, то есть много бить"

"Моментами с Усиком мы могли друг друга сильно "погладить". Пытался вызвать его на активные действия – такой уж стиль у меня. Понимал, что для него это будет хорошо, а для меня – еще лучше: чтобы он меня где-то крепко ударил, а я – его"

"Мои руки все время были вверху, потому как в любой момент могло "прилететь"

"С каждой неделей, на мой взгляд, форма Александра становилась все лучше и лучше, а скорость работы ног у него – это просто что-то невероятное. Просто фантастика", – отметил в комментарии noc-odessa.org.ua Цотне Рогава

Усик и его спарринг-партнеры

Усик и его спарринг-партнеры / Фото: Instagram

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Тем временем сам Чисора придумал новую угрозу Усику. "31 октября Александр получит испуг всей своей жизни", – обещает британец.

Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

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Александр Усик Дерек Чисора спарринг-партнер Цотне Рогава
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