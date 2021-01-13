Рассмешил! Усик драйвово прочел знаменитый стих на украинском

Александр Усик, в рясе поздравивший православных с Рождеством, продолжает праздновать. Украинский боксер опубликовал видео, как он у елки декламирует популярный стих Максима Рыльского "Білі мухи". Олимпийский чемпион вошел в роль, прочитав стих выразительно, на одном дыхании. Еще и размахивая руками.
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Галю, Петрику, Кіндрате
Годі, ледарі, вам спати
І побігли до санчат
Галя, Петрик і Кіндрат
Всі з гори летять щодуху
Щоб впіймати білу муху
А санчата їм усім
Змайстрував хто?
Тут Усик сделал паузу...
... старий Максим", – завершил стихотворение боксер, получив в награду заразительный смех присутствующих.
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Фолловерам Усика "мухи" в его исполнении понравились. Вот комментарии подписчиков:
- Напомнил любимый стих детства
- Хорошо!
- Артист! А можно еще какой-нибудь стих?
Ранее мы писали, что побитый Усиком боец бегает под его песню на украинском языке.
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