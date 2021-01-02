Супруга Усика похвасталась сексуальностью на Новый год

Екатерина показала праздничные фотографии, но далеко не всем

Большинство украинских спортсменов встретили Новый, 2021-й, год в кругу семьи. Однако далеко не все поделились деталями праздника в соцсетях. Популярные украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко ничего нового в Instagram не сообщили, а вот жена жена крымчанина Екатерина блеснула в сетях красотой.

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Также Белодед на праздники показала соблазнительное фото в топике.

Супруга Усика разместила в интернете две "горячие" фотографии, но увидеть их могут далеко не все. Катя показала кадры лишь на закрытой страничке в Instagram, доступ к которой ограничен. Фото опубликовал сегодня сайт xsport.ua.

На первом жена боксера предстала в коротком ярком фиолетовом платье с широким декольте, из-под которого просматривается гламурное белье.

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На второй фотографии Екатерина уже в черном наряде сложила губки бантиком и запечатлела воздушный поцелуй.

В тренде Белодед на праздники показала соблазнительное фото в топике

Напомним, у Александра и его жены – трое детей: старшая – дочь Лиза, сыновья Кирилл и Михаил.

На днях Поветкин для боя с Усиком озвучил обязательное условие.

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Усику подарили щенка овчарки Видео: Instagram

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