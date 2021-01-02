Українська
$ 28,27
34,74
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Белодед на праздники показала соблазнительное фото в топике

2 января, 09:20

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинская дзюдоистка отметила Новый год в родном Киеве

Звезды нашего спорта продолжают делиться с публикой первыми кадрами 2021 года. Читайте, что пишут украинские спортсмены на Новый год в соцсетях. Не могла остаться в стороне и 20-летняя красавица-чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед.

Реклама

Вечером в первый день Нового года киевлянка порадовала подписчиков своей новой фотографией. На ней девушка сняла кофточку и показала профиль своего спортивного тела в белом топике, расположившись на диване. Кстати, Белодед стала лучшего спортсменкой 2020 года в опросе "Сегодня. Спорт".

Также одна из самых популярных украинских спортсменок в Instagram чуть раньше поздравила всех с Новым годом в колпаке Деда Мороза с собачкой в руках, подарив свою ослепительную улыбку.

Реклама

Кроме того, оказывается у девушки есть традиция делать на Новый год фото с отцом – бывшим известным дзюдоистом Геннадием. В подписи под ней Белодед поблагодарила своих близких людей за поддержку.

На днях Белодед признана лучшей дзюдоисткой мира.

Смотрите, как недавно Даша отдыхала в Доминикане:

Дарья Белодед в Доминикане

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

фото дзюдо Новый год Дарья Белодед
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? Опрос
Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? ОпросДругие
Умер легендарный украинский олимпийский чемпион
Умер легендарный украинский олимпийский чемпионДругие
До нее так купальники не носил никто. Чемпионка по кунг-фу сделала пляжную революцию
До нее так купальники не носил никто. Чемпионка по кунг-фу сделала пляжную революциюДругие
Parimatch поддержит первый Кубок Украины по киберспорту
Parimatch поддержит первый Кубок Украины по киберспортуДругие
Страдала булимией и резалась ножом: секс-символ, который потеряла гимнастика
Страдала булимией и резалась ножом: секс-символ, который потеряла гимнастикаДругие
Бюст сдулся за секунду, но остался
Бюст сдулся за секунду, но остался "вау": пикантное видео от волейболисткиДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять