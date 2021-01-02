Белодед на праздники показала соблазнительное фото в топике

Звезды нашего спорта продолжают делиться с публикой первыми кадрами 2021 года. Читайте, что пишут украинские спортсмены на Новый год в соцсетях. Не могла остаться в стороне и 20-летняя красавица-чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед.

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Вечером в первый день Нового года киевлянка порадовала подписчиков своей новой фотографией. На ней девушка сняла кофточку и показала профиль своего спортивного тела в белом топике, расположившись на диване. Кстати, Белодед стала лучшего спортсменкой 2020 года в опросе "Сегодня. Спорт".

Также одна из самых популярных украинских спортсменок в Instagram чуть раньше поздравила всех с Новым годом в колпаке Деда Мороза с собачкой в руках, подарив свою ослепительную улыбку.

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Кроме того, оказывается у девушки есть традиция делать на Новый год фото с отцом – бывшим известным дзюдоистом Геннадием. В подписи под ней Белодед поблагодарила своих близких людей за поддержку.

На днях Белодед признана лучшей дзюдоисткой мира.

Смотрите, как недавно Даша отдыхала в Доминикане:

Дарья Белодед в Доминикане

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