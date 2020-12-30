Поветкин для боя с Усиком озвучил обязательное условие

В самой престижной весовой категории в боксер собралось сразу несколько претендентов на чемпионские бои. Правда, пока что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа не собираются ни с кем делиться и хотят организовать объединительный поединок, а то и два. Но их конкуренты постараются этому помешать. Недавно Поветкин захотел отбить Джошуа у Усика.
41-летний россиянин Александр Поветкин является официальным претендентом на бой с Фьюри по линии WBC, а украинец Александр Усик хотел бы сразиться с Джошуа за пояс WBO. О возможности встречи двух Александров высказался российский боксер. Его слова приводит FightNews:
"Если честно, я не смотрел бой Усика с Дереком Чисорой. Но считаю Александра хорошим и сильным боксером. Ему все по зубам, все зависит от него. Но лично я не собираюсь с ним биться. Разве не с кем больше драться? У нас с ним отличные приятельские отношения.
Хотя все же скажу так: я никогда не выбирал соперника. Ну, вот останемся мы вдвоем с Усиком, тогда нам и придется боксировать… Но, надеюсь, этого не случится".
Мы выбираем лучший нокаут 2020 года: от Поветкина до наследника Мейвезера.
Смотрите, как Александр Усик рисовал картину:
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