Поветкин для боя с Усиком озвучил обязательное условие

В самой престижной весовой категории в боксер собралось сразу несколько претендентов на чемпионские бои. Правда, пока что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа не собираются ни с кем делиться и хотят организовать объединительный поединок, а то и два. Но их конкуренты постараются этому помешать. Недавно Поветкин захотел отбить Джошуа у Усика.

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41-летний россиянин Александр Поветкин является официальным претендентом на бой с Фьюри по линии WBC, а украинец Александр Усик хотел бы сразиться с Джошуа за пояс WBO. О возможности встречи двух Александров высказался российский боксер. Его слова приводит FightNews:

"Если честно, я не смотрел бой Усика с Дереком Чисорой. Но считаю Александра хорошим и сильным боксером. Ему все по зубам, все зависит от него. Но лично я не собираюсь с ним биться. Разве не с кем больше драться? У нас с ним отличные приятельские отношения. Хотя все же скажу так: я никогда не выбирал соперника. Ну, вот останемся мы вдвоем с Усиком, тогда нам и придется боксировать… Но, надеюсь, этого не случится".

Мы выбираем лучший нокаут 2020 года: от Поветкина до наследника Мейвезера.

Смотрите, как Александр Усик рисовал картину:

Александр Усик рисует картину Видео: Instagram

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