Українська
$ 28,19
34,02
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Усику дадут три миллиона долларов ни за что

19 января, 15:50

Олег Люлька Олег Люлька

Такую компенсацию Александр, по словам промоутера, должен получить за отсрочку своего поединка с Джошуа

Сопромоутер Александра Усика Эдди Хирн назвал сумму, которую хочет получить украинец за то, что не помешает Энтони Джошуа провести бой за титул короля супертяжелого веса с Тайсоном Фьюри.

Реклама

Читайте также: Усик или Кличко? Кто круче проявил себя к 34 годам

Напомним, Усик является обязательным претендентом на бой с Джошуа, но за щедрую компенсацию готов отойти в сторонку.

"Можете представить себе такой разговор, я подхожу к Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа и говорю. Хорошо, чтобы все пояса были на кону, вы должны заплатить три процента управляющим органам. По 400 тысяч долларов за 4 титула – это 1,6 миллиона долларов. Добавить еще IBO, и тогда выходит 2,03 миллиона в сумме. О, и еще Усик хочет несколько миллионов долларов – 2,71 млн. Вы согласны, парни? Просто отстегните пару миллионов из собственных карманов", – цитирует Эдди Хирна Marca

Усик и Хирн

Усик и Хирн / Фото: Reuters

Реклама

Похоже, поделиться с Усиком, пусть даже такой серьезной суммой, Джошуа и Фьюри согласятся. Для них ведь это – почти что капля в море, если верить словам Фьюри, что его бой с Эй-ДЖеем может принести 500 млн фунтов (680 млн долларов) дохода.

Интересно, что больше, чем 2,71 млн долларов, Александр Усик получал за свои бои лишь однажды. Его гонорар за поединок с Тони Беллью в 2018 году, выигранный нокаутом, составил 2,5 млн евро – это порядка 3 млн долларов.

Читайте также: Усику надели корону, дали крест и пожелали боя с Фьюри

Таким образом, даже не выходя в ринг, Усик может сейчас получить больше, чем за каждый из остальных своих 17 боев в профи.

Смотрите, как Усик играется с монетами

Реклама

Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Эдди Хирн
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Уайлдер удивится, когда будет драться с Усиком: где встретятся супертяжи
Уайлдер удивится, когда будет драться с Усиком: где встретятся супертяжиБокс
Флойд Мейвезер завел роман со стриптизершей. Она копия Мерлин Монро
Флойд Мейвезер завел роман со стриптизершей. Она копия Мерлин МонроБокс
Жена Усика поделилась новыми чувственными фото
Жена Усика поделилась новыми чувственными фотоБокс
Грандиозный обман или феноменальный рекорд? Вся правда о 44 победах нокаутом подряд
Грандиозный обман или феноменальный рекорд? Вся правда о 44 победах нокаутом подрядБокс
Братья Кличко показали свою схватку
Братья Кличко показали свою схваткуБокс
Из Ломаченко выбили дурь: легенду шокировало поражение украинца
Из Ломаченко выбили дурь: легенду шокировало поражение украинцаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять