Усик и Фьюри спорят за бой с Джошуа. Фьюри предлагает 500 миллионов, WBO не дает отсрочку

После победы Энтони Джошуа над Кубратом Пулевым в ночь на воскресенье в мире бокса с новой силой разгорелись споры, с кем же британец будет биться в следующем бою. Сейчас Джошуа защитил свои титулы по версии IBF и формально теперь его очередь выполнять обязательства по линии WBO. Официальным претендентом в этой организации является украинец Александр Усик.

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Промоутер нашего боксера Александр Красюк рассказал Sky Sports, что у него есть желание организовать поединок Энтони с Усиком в апреле-мае 2021 года. Также он добавил, что WBO солидарна с ним: Джошуа должен встретиться с украинцем или же отказаться от пояса WBO. Ведь организация уже дважды уступала чемпиону – для боев с Руисом и Пулевым.

Вполне вероятно, что британец выберет более прибыльный вариант – объединительный поединок с соотечественником Тайсоном Фьюри. Сегодня утром "Цыганский король" в эфире шоу "Доброе утро, Британия" весело сообщил, что в любой момент готов подписать контракт сразу на два боя с Джошуа. При этом Фьюри добавил, что желает этой встречи последние пять лет. Экстравагантный боксер верит, что встреча с Энтони принесет британцам 500 миллионов фунтов!

Читайте о том, что фанаты выступают против боя Джошуа – Усик.

Смотрите, как Александр тренировался перед боем с Чисорой:

Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17

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