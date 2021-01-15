На Усика "наехали": Хирн дал украинскому боксеру дружеский совет

Мир профессионального бокса ждет завершения переговоров о бое или даже двух между чемпионами мира по разным версиям Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Однако на пути у британцев стоит обязательный претендент по версии WBO Александр Усик. Знаменитый промоутер Эдди Хирн призвал украинского боксера позволить провести объединительный поединок, а самому биться с Джо Джойсом. Тем временем, промоутер Ломаченко хочет переманить Усика у братьев Кличко и Хирна.

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Свое мнение Хирн эмоционально высказал в подкасте на Sky Sports:

"Усик – отличный парень, который обожает этот спорт. Он обязательно поймет, что бой Фьюри и Эй Джея очень выгоден боксу. Неужели он хочет предотвратить организацию поединка за абсолютное чемпионство? Если он это сделает, то фанатам такое точно не понравится. Но мы не можем проявлять к нему неуважение, говоря: "Извини, приятель, тебе нужно подождать". Мой же ответ на это – бой Усика с Джо Джойсом".

Джойс – 35-летний британец, выигравший все 12 боев на профессиональном ринге (11 – нокаутом).

Предполагается, что Джо и Александр будут биться за временный пояс WBO, а полноценным он станет после поединка Джошуа и Фьюри. Его победитель откажется от титула WBO едва ли не на следующий день.

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Смотрите, как Александр тренировался перед боем с Чисорой:

Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17

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