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Усик, это тебе не Чисора! Появились опасные котировки на бой украинца с Джойсом

21 января, 11:28

Олег Люлька Олег Люлька

В ожидающемся поединке против непобедимого британца украинец уже не настолько явный фаворит

Букмекеры начали прием ставок на бой Александр Усик – Джо Джойс. Официально он еще не утвержден. Но, как мы писали, WBO благословила схему, согласно которой Усик подерется с Джойсом, и победитель их поединка получит шанс сразиться за титул абсолютного чемпиона супертяжелого веса с лучшим в противостоянии Фьюри – Джошуа.

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Фаворитом будущего боя Усик – Джойс аналитики называют украинца. На его победу установлен коэффициент 1.36, на победу Джойса – 2.87, на ничью – 21.0.

Следовательно, вероятность исходов оценивается как следующая: 65 процентов – выигрыш Усика, 4 процента – ничья, 31 процент – выигрыш Джойса.

Джойс и Усик

Джойс и Усик / Фото: matchroomboxing

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Таким образом аналитики расценивают Джо Джойса как более серьезного противника для Александра Усика по сравнению с другим британцем Дереком Чисорой, которого Усик победил по очкам 31 октября.

Тогда Усику давали 80% на победу, Чисоре – 16 процентов.

Усику – 34 года. Олимпийский чемпион-2012 на профи-ринге не знает горечи поражений – 18 побед, из них 13 – нокаутом.

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Джойсу – 35 лет. На профи-ринге у него 12 побед, из которых 11 добыты нокаутом.

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Ранее мы писали, что Усик и Джойс могут подраться в апреле в "Церковном доме" в лондонском Вестминстере.

Добавим, что соперники уже дрались в 2013 году в Лондоне в рамках лиги WSB. Тогда Усик, представлявший "Украинских атаманов", уверенно выиграл у Джойса из "Львиных сердец" по очкам.

Смотрите, как тренируется Усик

Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

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прогноз букмекеры бокс Александр Усик Джо Джойс котировки

Источник: Сегодня|Спорт

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