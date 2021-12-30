Усик зачитуватиметься історією єврейського хлопчика

Боксер похвалився "Червоною книгою Гаріка", яку написав відомий бізнесмен Гарік Корогодський

Буде що Усику почитати на свята / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF Олександр Усик цього року заробив близько 500 мільйонів гривень.

А отже, викласти 250 гривень за книгу для нього це мізер. Саме стільки коштує "Червона книга Гаріка".

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Її фото Усик запостив у Instagram.

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"Червона книга Гаріка" – це третій том із серії "Історії єврейського хлопчика". 440 сторінок, рекомендується для осіб віком від 21 року.

Автор – Гарік Корогодський. Відомий у столиці бізнесмен, блогер та меценат.

До речі, за словами колишнього спаринг-партнера українця Девіда Аллена, є лише один боксер, здатний здолати Олександра Усика – це Тайсон Ф'юрі.