Сподобалося найбільше: бійня Усика і Джошуа визнана найкращою у світі

У тому поєдинку Усік переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів та відібрав у британця титули WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі.
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Бій Усик – Джошуа випередив такі поєдинки:
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Цікаво, що найкращим боксером року за версією The Ring був визнаний мексиканець Сауль Альварес. Він виграв нагороду вдруге у кар'єрі.
Нагадаємо, ставши чемпіоном світу у категоріях від 67 до 79 кг, 31-річний Сауль Альварес вирішив піднятися до крузервейту – колишнього дивізіону Олександра Усика. Більше того, з часом не виключено поєдинок Канело – Усик.