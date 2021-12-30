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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик програв Канело мегабитву

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
30 грудня, 08:21
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Авторитетне видання The Ring назвало абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса, а не Олександра Усика, найкращим боксером 2021 року
Олександр Усик vs Сауль Альварес
Олександр Усик vs Сауль Альварес / Фото: Getty Images

У боротьбі за це звання Сауль Альварес на прізвисько Канело обійшов Тайсона Ф'юрі, Джоша Тейлора, Теренса Кроуфорда та українця Олександра Усика, котрий у вересні сенсаційно здолав Ентоні Джошуа.

Усик vs Канело
Усик vs Канело / Фото: Getty Images, Reuters

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Про присвоєння Канело звання боксера року повідомляє сайт американського видання The Ring, яке називають біблією світового боксу.

Нагадаємо, що 2021 року мексиканець провів три бої, здолавши Авні Йилдирима, Біллі Джо Сондерса та Калеба Планта. Отже, розпочавши рік із титулом WBA, уже в листопаді Канело зібрав решту поясів і став абсолютним чемпіоном світу.

"Я роблю свою справу через любов до боксу. Все, що я отримую натомість, – честь для мене. Це мій бонус. Я почуваюся чудово. Це вже моя друга така нагорода, але, сподіваюся, їх буде ще багато", – заявив Канело.

Абсолютний чемпіон Сауль Альварес
Абсолютний чемпіон Сауль Альварес / Фото: REUTERS

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Нагадаємо, ставши чемпіоном світу у категоріях від 67 до 79 кг, 31-річний Сауль Альварес вирішив піднятися до крузервейту – колишнього дивізіону Олександра Усика. Більше того, з часом не виключений поєдинок Канело – Усик.

Олександр Усік vs Сауль Альварес
Олександр Усік vs Сауль Альварес / Фото: Getty Images

Цікаво, що Усик уже заявив, що не проти побитися з Канело. "Якщо він хоче боксувати зі мною у крузервейті, я зможу спуститися туди, але за умови, що в мене залишаться пояси у надважкій вазі, адже я повернуся назад", – зазначив українець.

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Щоправда, секретом успіхів Канело називають не лише боксерські навички. За словами чемпіона світу-2011 серед любителів Євгена Хитрова, потенційний суперник Усика перебуває на божевільній хімії.

Дивіться, як у листопаді Канело нокаутував Планта

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