Клас боксу Усика серйозніший, ніж у Кличка: порівняння від спаринг-партнера

Український боксер Сергій Радченко порівняв двох наших чемпіонів світу у суперважкій вазі – Володимира Кличка та Олександра Усика. Нинішній володар поясів виявився майстернішим!

Радченко порівняв майстерність Кличко і Усика / Фото: Колаж: Сьогодні

Радченко був у тренувальних таборах обох боксерів, тому не з чуток знає, як можуть боксувати Кличко та Усик. У чому їх перевага?

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"З ким було складніше на рингу під час спарингів – з Усиком чи з Кличком? З Кличком. У Володі великі габарити, довжина рук. По суті, він може нічого не робити – просто виставити руку, брутально кажучи, джебом працювати, і це вже проблема. Щоб оминути один його джеб, мені вже потрібно працювати повноцінно. Тож із ним складніше. Габарити, вага та, зрозуміло, клас боксу серйозний.

Кличко VS Усик. Хто переможе? / Фото: Колаж: Сьогодні

Але якщо взяти клас боксу, то у Усика він навіть серйозніший і веселіший. Перевага Кличка перед Сашком – габарити та те, як він вміє ними користуватися. Тому що є багато дядьків великих, але безглуздих. Володіна особливість у тому, що він не розпорошувався, а взяв зі свого арсеналу найкраще, свої родзинки, і відточив їх до досконалості.

Олександр Усик залишається з братами Кличко / Фото: REUTERS

Як говорив Брюс Лі: "Я не треную тисячу ударів. Я треную один, але тисячу разів". Це про Кличка", – зізнався Радченко. Fanday.

До речі, раніше колишній тренер Усика та Кличка Джеймс Алі Башир пророкував фіаско Володимира якщо він наважиться повернутися в бокс і битися з Усиком.