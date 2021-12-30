Клас боксу Усика серйозніший, ніж у Кличка: порівняння від спаринг-партнера

Радченко був у тренувальних таборах обох боксерів, тому не з чуток знає, як можуть боксувати Кличко та Усик. У чому їх перевага?
Читайте також: Усик ледь не нокаутував Кличка. Але чому Ф'юрі не повинно бути страшно
"З ким було складніше на рингу під час спарингів – з Усиком чи з Кличком? З Кличком. У Володі великі габарити, довжина рук.
По суті, він може нічого не робити – просто виставити руку, брутально кажучи, джебом працювати, і це вже проблема. Щоб оминути один його джеб, мені вже потрібно працювати повноцінно. Тож із ним складніше. Габарити, вага та, зрозуміло, клас боксу серйозний.
Далі по темі
Але якщо взяти клас боксу, то у Усика він навіть серйозніший і веселіший.
Перевага Кличка перед Сашком – габарити та те, як він вміє ними користуватися. Тому що є багато дядьків великих, але безглуздих. Володіна особливість у тому, що він не розпорошувався, а взяв зі свого арсеналу найкраще, свої родзинки, і відточив їх до досконалості.
Як говорив Брюс Лі: "Я не треную тисячу ударів. Я треную один, але тисячу разів". Це про Кличка", – зізнався Радченко. Fanday.
До речі, раніше колишній тренер Усика та Кличка Джеймс Алі Башир пророкував фіаско Володимира якщо він наважиться повернутися в бокс і битися з Усиком.