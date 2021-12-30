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Класс бокса Усика посерьезнее, чем у Кличко: сравнение от спарринг-партнера

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
30 декабря, 00:02
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Украинский боксер Сергей Радченко сравнил двух наших чемпионов мира в супертяжелом весе – Владимира Кличко и Александра Усика. Нынешний обладатель поясов оказался мастеровитей!
Радченко сравнил мастерство Усика и Кличко
Радченко сравнил мастерство Усика и Кличко / Фото: Коллаж: Сегодня

Радченко был в тренировочных лагерях обоих боксеров, поэтому не понаслышке знает, как могут боксировать Кличко и Усик. В чем же их преимущество?

Читайте также: Усик едва не нокаутировал Кличко. Но почему Фьюри не должно быть страшно

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"С кем было сложнее на ринге во время спаррингов – с Усиком или с Кличко? С Кличко. У Володи большие габариты, длина рук.

По сути, он может ничего не делать – просто выставить руку, грубо говоря, джебом работать, и это уже проблема. Чтобы обойти один его джеб, мне уже нужно работать полноценно. Поэтому с ним сложнее. Габариты, вес и, понятно, класс бокса серьезный.

Кличко VS Усик. Кто победит?
Кличко VS Усик. Кто победит? / Фото: Коллаж: Сегодня

Но если взять класс бокса, то у Усика он даже посерьезнее и повеселее.

Преимущество Кличко перед Сашей – габариты и то, как он умеет ими пользоваться. Потому что есть много дядек больших, но бестолковых. Володина особенность в том, что он не распылялся, а взял из своего арсенала лучшее, свои изюминки, и отточил их до совершенства.

Александр Усик остается с братьями Кличко
Александр Усик остается с братьями Кличко / Фото: REUTERS

Как говорил Брюс Ли: "‎Я не тренирую тысячу ударов. Я тренирую один, но тысячу раз". Это про Кличко", – признался Радченко в интервью Fanday.

Кстати, ранее бывший тренер Усика и Кличко Джеймс Али Башир предрек фиаско Владимира, если он решится вернуться в бокс и сразиться с Усиком.

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