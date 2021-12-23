На Усика вишиковується черга: Гірн запропонував провести відбірковий бій за пояс українця

Промоутер Едді Гірн запропонував провести відбірковий поєдинок за статус обов'язкового претендента на титул IBF у надважкій вазі, якими володіє Олександр Усик

Хргович і Паркер розіграють право зустрітися з Усиком / Фото: Колаж: Сьогодні

У цьому поєдинку можуть зійтись новозеландець Джозеф Паркер, який переміг напередодні Дерека Чисору, та Філіп Хргович з Хорватії.

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Усик був обов'язковим претендентом на титул WBO, коли виходив на бій проти Ентоні Джошуа у вересні. Українець переміг та завоював титули IBF, IBO, WBA та WBO.

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

Отже, черга обов'язкового претендента IBF настане наступною у ротації санкціонуючих організацій, пише boxingscene.com.

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Зазначимо, що перше місце у рейтингу IBF вакантне, а друге посідає Чарльз Мартін. Тільки слідом за ним ідуть Хргович та Паркер.

Джозеф Паркер переміг Дерека Чісора. Фото: Reuters

Але 1 січня Мартін проведе бій проти Луїса Ортіса і може змінити своє становище у рейтингу.

Усик у наступному поєдинку проведе реванш проти Ентоні Джошуа. Він має відбутися навесні 2020-го. Далі команда Усика має намір провести об'єднавчий бій проти Тайсона Ф'юрі, якщо не втрутиться якийсь обов'язковий претендент.