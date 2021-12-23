На Усика выстраивается очередь: Хирн предложил провести отборочный бой за пояс украинца

Промоутер Эдди Хирн предложил провести отборочный поединок за статус обязательного претендента на титул IBF в супертяжелом весе, которыми владеет Александр Усик

Хргович и Паркер разыграют право сразиться с Усиком / Фото: Коллаж: Сегодня

В этом поединке могут сойтись новозеландец Джозеф Паркер, победивший накануне Дерека Чисору, и Филип Хргович из Хорватии.

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Усик был обязательным претендентом на титул WBO, когда выходил на бой против Энтони Джошуа в сентябре. Украинец победил и завоевал титулы IBF, IBO, WBA и WBO.

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

Таким образом, очередь обязательного претендента IBF наступит следующей в ротации санкционирующих организаций, сообщает boxingscene.com.

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Отметим, что первое место в рейтинге IBF вакантно, а второе занимает Чарльз Мартин. Только следом за ним идут Хргович и Паркер.

Джозеф Паркер победил Дерека Чисору. Фото: Reuters

Но 1 января Мартин проведет бой против Луиса Ортиса и может изменить свое положение в рейтинге.

Усик в следующем поединке проведет реванш против Энтони Джошуа. Он должен состояться весной 2020-го. Далее команда Усика намерена провести объединительный бой против Тайсона Фьюри, если в не вмешается какой-то обязательный претендент.