Можливий суперник Усика погорів на наркотрафіку

Колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Джозефа Паркера підозрюють в причетності до наркотрафіку. Вперше Верховний суд Нової Зеландії висунув підозру боксеру в 2019 році. Тоді адвокатам вдалося домогтися того, щоб його ім'я не згадували в суді. 12 березня це рішення було анульовано.

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Паркера підозрюють в тому, що він допомагав "відмивати" гроші від поставки в країну метамфетаміну. Джозеф заперечує будь-яку причетність до справи, повідомляє XSport.

"Ніколи не займався ввезенням наркотиків. Ніколи не брав участі у відмиванні грошей від наркоторгівлі. Ніколи не брав участі в покупці, поширенні амфетаміну. Та й сам ніколи його не приймав. Поліція провела ретельне розслідування, але ніяких звинувачень мені не висунули. Про мене говорили жахливі речі. І не дали можливості відповісти на всі звинувачення. Все це неправильно, адже постраждала моя сім'я" , – заявив Паркер.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року Джо Паркер зустрівся в Енді Руїсом за вакантний пояс WBO. Поєдинок був дуже рівним і Паркер переміг рішенням суддів – 114:114, 115:113, 115:113.

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Програв він титул через два роки Ентоні Джошуа, з яким зустрівся в об'єднавчому поєдинку.

Нагадаємо, раніше Паркер пообіцяв завдати першої поразки Олександру Усіку в супертяжах.Ексчемпіон не раз називався серед потенційних кандидатів на бій з Усиком.

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