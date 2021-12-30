Усик будет зачитываться историей еврейского мальчика

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF Александр Усик в этом году заработал около 500 миллионов гривен.
А значит выложить 250 гривен за книгу для него это мизер. Именно столько стоит "Красная книга Гарика".
Ее фото Усик запостил в Instagram.
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"Красная книга Гарика" – это третий том из серии "Истории еврейского мальчика". 440 страниц, рекомендуется для лиц старше 21 года.
Автор – Гарик Корогодский. Известный в столице бизнесмен, блогер и меценат.
Кстати, по словам бывшего спарринг-партнера украинца Дэвида Аллена, есть только один боксер, способный одолеть Александра Усика – это Тайсон Фьюри.
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