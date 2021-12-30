Знову зустрілися! Усик вистежив Джошуа під пальмою (відео)

Відео першої зустрічі Усика та Джошуа з часу їхнього вересневого поєдинку на лондонському стадіоні "Тоттенгем Готспур" з'явилося в сторіз українського боксера
Джошуа вечеряв із шейхами в ресторані під пальмами, а в цей час, за сусіднім столом, його підстерігав Усик – у тому ж космічному шоломі, в якому українець вийшов на осінній бій із британцем.
Обернувшись і побачивши свого осіннього кривдника, Ентоні засміявся.
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А потім Усик та Джошуа зробили спільне селфі.
Утім, не виключено, що під шоломом у образі Усика приховувався хтось інший...
Нагадаємо, 25 вересня Усик несподівано переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів – 117:112, 116:112, 115:113.
Навесні 2022 року має відбутися їхній реванш, хоча не виключено, що замість Джошуа Усик поб'ється з Ф'юрі – за титул абсолютного чемпіона світу у хевівейті.
ДИВІТЬСЯ, ЯК УСИК ПЕРЕМІГ ДЖОШУА
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