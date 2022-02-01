Усик буде ще кращим: колишній чемпіон попередив Джошуа

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Джозеф Паркер скептично оцінює шанси Ентоні Джошуа у поєдинку з Олександром Усиком.
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Новозеландський боксер вважає, що реванш буде яскравішим, ніж перший бій.
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"Усик вийде на реванш з великою впевненістю. Я відчуваю, що Усик виступить ще краще, ніж у першому бою. Сподіваюся, що Джошуа зробить те саме, але я передбачаю, що Усик ще раз переможе", – сказав Джозеф Паркер.
Раніше британський суперваговик Девід Прайс заявив, що Джошуа неминуче програє Усику і в реванші, бо українець уже прочитав Ентоні.
Водночас Віталій Кличко закликав Джошуа не відмовлятися від реваншу з Усиком: "Інакше він покаже свою слабкість".
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