Бій Усик – Ф'юрі відклали, але місце проведення для нього вже готове

Наприкінці року потенційний поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі готова провести Саудівська Аравія

Ф'юрі і Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Ентоні Джошуа та Ділліан Вайт відмовилися відійти убік за компенсацію заради того, щоб уже навесні відбувся мегафайт Олександр Усик vs Тайсон Ф'юрі.

Натомість нас чекають поєдинки Ф'юрі – Вайт і Усик – Джошуа навесні-влітку з наступною зустріччю їхніх переможців у бою за звання короля хевівейту наприкінці року.

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Усе йде до того, що останній відбудеться у Саудівській Аравії.

"Бій Ф'юрі – Усік не міг відбутися в Саудівській Аравії у квітні через Рамадан. У червні там спекотно, як у пеклі. Натомість у нас буде два півфінали: Усик – Джошуа і Ф'юрі – Вайт. І потім, якщо саудити справді зацікавлені у поєдинку між переможцями цих боїв, вони можуть спробувати. У них тепер буде час усього світу, щоб обговорити реальний контракт, а не меморандуми, які тупцюють по правах різних сторін. У саудитів багато грошей на заходи, але потрібно робити це правильно", – наводить слова промоутера Тайсона Ф'юрі Боба Арума vringe.

Ф'юрі та Усик / Фото: REUTERS

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Зазначимо, що саме у Саудівській Аравії у грудні 2019-го відбувся реванш Джошуа – Руїс, виграний британцем за очками.

А у грудні 2021-го в іншій країні Близького Сходу, ОАЕ, гостював Олександр Усик. Там він проїхався на верблюді в пустелі та вразив місцеву публіку ударом лівою у настільному тенісі.