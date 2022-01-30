Навіщо нам цей ватник? Фанати Полісся повстали проти приходу Усика

Знаменитому боксеру, який оголосив про майбутній дебют у Поліссі, не раді вболівальники футбольного клубу з Житомира

Фанати Полісся - проти появи Усика в команді / Фото: Facebook, Бий-Біжи

Новина про те, що боксер Олександр Усик 3 лютого дебютує за Полісся у матчі проти Вереса на Winter Cup у Туреччині, у більшості уболівальників житомирського футбольного клубу не викликала позитивних емоцій.

Так, зустрічаються відгуки, мовляв, круто, варто поставити його в оборону, і тоді ніхто й близько до воріт Полісся не підбереться.

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Проте основна маса фанатів клубу Першої ліги з Житомира збунтувалася проти появи Усика в команді, називаючи боксера у соцмережах "ватником та українофобом".

Усик став футболістом Полісся / Фото: Instagram

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Ось коментарі уболівальників Полісся на сторінці клубу у Facebook:

"Що й казати, посилення вагоме. Трохи турбує, що коли дізнається у свого друга Василя адресу костромської майстерні, то пустить клубне екіпірування на підрясники".

"Навіщо нам цей ватник? Іншого героя в наш час не змогли знайти? Невже немає гідних?"

"В Україні не залишилося спортсменів із адекватною громадянською позицією?"

"Запросили ватника та українофоба! Отже, клуб підтримує антиукраїнську позицію, як і той малорос. Ганьба Поліссю!"

"Жахливе посилення! Зміцнюємо авторитет ватників серед молоді. З ним розірвали рекламні контракти майже всі представники українського бізнесу, Полісся підібрало".

"Цим ватником Полісся тільки накличе на себе ворогів! Завжди симпатизував "жовто-зеленим", але тепер вболіватиму за всіх, хто гратиме проти українофобського Полісся! Ідіть зі своїм Усиком грати у рашку".

Олександр Усик / Фото: Getty Images

У чому звинувачують Усика

2016 року бурю обурення викликали слова боксера про те, що "Крим – це Крим". Таким чином Усик ухилився від прямої відповіді на запитання, чи є півострів українським.

23 лютого того ж року Усик привітав чоловіків із Днем захисника вітчизни, який в Україні не відзначають, та був розкритикований націоналістами.

Олександру Усику згадують поєдинок із російським боксером Муратом Гассієвим у Москві 2018 року. Навіть перемога Усика та український прапор у столиці РФ не стали переконливим контраргументом для хейтерів.

Усика сварять за зйомки 2020 року в російському фільмі "Здравствуй, брат! Христос Воскрес" і висловлювання українця про те, що він не припинить дружити з російськими спортсменами, незважаючи на війну на Донбасі та анексію Криму. А в базі сайту "Миротворець" Усик разом із Ломаченком вже давно фігурує як "учасник антиукраїнських пропагандистських заходів Росії".

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