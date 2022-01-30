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Зачем нам этот ватник? Фанаты Полесья восстали против прихода Усика

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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30 января, 22:47
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Знаменитому боксеру, объявившему о предстоящем дебюте в Полесье, оказались не рады болельщики футбольного клуба из Житомира
Фанаты Полесья - против появления Усика в команде
Фанаты Полесья - против появления Усика в команде / Фото: Facebook, Бий-Біжи

Новость о том, что боксер Александр Усик 3 февраля дебютирует за Полесье в матче против Вереса на Winter Cup в Турции, у большинства болельщиков житомирского футбольного клуба не вызвала положительных эмоций.

Да, встречаются отзывы, мол, круто, стоит поставить его в оборону, и тогда никто и близко к воротам Полесья не подберется.

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Однако основная масса фанатов клуба Первой лиги из Житомира взбунтовалась против появления Усика в команде, называя боксера в соцсетях "ватником и украинофобом".

Усик стал футболистом Полесья
Усик стал футболистом Полесья / Фото: Instagram

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Вот комментарии болельщиков Полесья на странице клуба в Facebook:

  • "Что и говорить, усиление весомое. Немного беспокоит, что когда узнает у своего друга Василия адрес костромской мастерской, то пустит клубную экипировку на подрясники".
  • "Зачем нам этот ватник? Другого героя в наше время не смогли найти? Неужели нет достойных?"
  • "В Украине не осталось спортсменов с адекватной гражданской позицией?"
  • "Пригласили ватника и украинофоба! Значит, клуб поддерживает антиукраинскую позицию, как и тот малоросс. Позор Полесью!"
  • "Ужасное усиление! Укрепляем авторитет ватников среди молодежи. С ним разорвали рекламные контракты практически все представители украинского бизнеса, Полесье подобрало".
  • "Этим ватником Полесье только навлечет на себя врагов! Всегда симпатизировал "желто-зеленым", но теперь буду болеть за всех, кто будет играть против украинофобского Полесья! Идите со своим Усиком играть в рашку".

Александр Усик
Александр Усик / Фото: Getty Images

В чем обвиняют Усика

  • В 2016 году бурю возмущения вызвали слова боксера о том, что "Крым – это Крым". Таким образом Усик уклонился от прямого ответа на вопрос, является ли полуостров украинским.
  • 23 февраля того же года Усик поздравил мужчин с Днем защитника отечества, который в Украине не отмечают и был раскритикован националистами.
  • Александру Усику вспоминают поединок с российским боксером Муратом Гассиевым в Москве в 2018 году. Даже победа Усика и украинский флаг в столице РФ не стали убедительным контраргументом для хейтеров.
  • Усика ругают за съемки в 2020 году в российском фильме "Здравствуй, брат! Христос Воскрес" и высказывания украинца о том, что он не прекратит дружить с российскими спортсменами, несмотря на войну на Донбассе и аннексию Крыма. А в базе сайта "Миротворец" Усик вместе с Ломаченко уже давно числятся как "участники антиукраинских пропагандистских мероприятиях России".

Смотрите, как Усик играл за сборную ветеранов украинского футбола

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