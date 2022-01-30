Реванш Усик – Джошуа оказался под угрозой

Бой Усик – Фьюри сорвался, а теперь может накрыться медным тазом и реванш украинца против Эй-Джея

Усик против Джошуа / Фото: Getty Images

Казалось бы, после срыва переговоров о весеннем бое Усик – Фьюри неминуемым стал реванш украинца с Энтони Джошуа, которого Александр сенсационно одолел в сентябре.

Но не тут то было.

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Лагерь Тайсона Фьюри теперь делает все, чтобы сорвать повторный поединок Усик – Джошуа, пугая Энтони тем, что он может снова проиграть и предлагая ему других соперников вместо украинца.

"Если Джошуа хочет провести промежуточный восстановительный бой, пусть подерется с Джо Джойсом или Даниэлем Дюбуа. Это очень хорошие поединки", – соблазняет Эй-Джея со-промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен, которого цитирует Mirror.

Даниэль Дюбуа

Джо Джойс / Фото: Twitter

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Отметим, что британские супертяжи Джойс и Дюбуа имеют одно поражение на двоих – в 2020-м первый нокаутировал второго.

Ранее британский супертяжеловес Дэвид Прайс заявил, что Джошуа неминуемо проиграет Усику и в реванше, потому что украинец уже "прочитал" Энтони.

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Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

В то же время Виталий Кличко призвал Джошуа не отказываться от реванша с Усиком: "Иначе он покажет свою слабость".