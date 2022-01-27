Все пропало! Бой за абсолют между Усиком и Фьюри отменяется

Представители боксеров провалили переговоры и не захотели брать деньги, сообщает talkSPORT.
Таким образом, Фьюри и Джошуа проведут поединки, которые были ранее запланированы. Промоутерские торги за бой Фьюри и Уайта состоятся 28 января.
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В свою очередь реванш Усика и Джошуа пройдет весной этого года.
По данным СМИ, Похитителю трупов предложили 5 миллионов фунтов стерлингов, чтобы он ушел в сторону. В то время как Эй-Джею предложили 15 миллионов.
Однако оба бойца отказались от денег. Это означает, что Уайт получит свой шанс на титул чемпиона WBC, в то время как Джошуа попытается вернуть пояса, которые он проиграл Усику.
На новость уже отреагировал Тайсон Фьюри. В эфире своего Twitter Цыганский король сказал:
"Мне не терпится начистить морду Диллиану Уайту.
Тренируйся усердно, потому что я тебя уничтожу, задница".
The Heavyweight King has spoken @Tyson_Furypic.twitter.com/pZ9ELfc5vw— Frank Warren (@frankwarren_tv) January 27, 2022
Напомним, вчера Фьюри обозвал Джошуа и его промоутера Эдди Хирна психами, за их отказ от космической суммы отступных – 90 миллионов долларов.