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Усик был на грани фиаско: самая адская рубка украинца (видео)

Елена Павлова Елена Павлова Редактор редакции Спорт Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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27 января, 12:02
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Ровно четыре года назад Александр Усик, которого сейчас боится весь супертяжелый дивизион, едва не потерпел свое единственное поражение в профи-карьере
Спустя четыре года после боя Бриедис нова вызывает Усика
Спустя четыре года после боя Бриедис нова вызывает Усика / Фото: Instagram

Четыре года назад, 27 января 2018-го, Александр Усик был в шаге от провала. Украинский боксер провел самый тяжелый бой в своей карьере против латвийского тяжа Майриса Бриедиса, и перед оглашением результата в Риге никто не мог сказать, куда качнутся судейские весы.

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Поединок между Бриедисом и Усиком был первым полуфиналом Боксерской суперсерии в первом тяжелом весе. На кону стоял чемпионский пояс WBC, который принадлежал Майрису, и WBO, который носил Усик.

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Полем битвы стала родная для латвийца Рига, где бой вызвал огромный ажиотаж. Ведь именно действующий офицер полиции Бриедис стал первым в истории латвийцем, завоевавшим профи-титул чемпиона мира: в 2013-м это был пояс IBA, а затем и престижнейший WBC.

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Поединок в ринге "Арена Рига" получился очень конкурентным. Можно даже сказать – настоящей рубкой. Боксеры старались отвечать ударом на удар. И хоть Усик на протяжении всего боя задавал ему темп, Бриедис старался не отставать, успешно работая в контратаках. А в заключительной трехминутке был нацелен на нокаут, но Александр хорошо защищался. В итоге бойцы прошли всю дистанцию в 12 раундов.

"Давайте поаплодируем Майрису. Это самые тяжелые 12 раундов, которые я когда-либо проводил", – признался после боя Усик.

Александр Усик – Майрис Бриедис
Александр Усик – Майрис Бриедис / Фото: Reuters

Перед оглашением результата зрители в зале замерли. Да и никто из боксеров не был уверен в своей победе, хотя оба подняли кулак вверх после гонга. Напряжение читалось и на лицах представителей команд. Однако решением большинства судей победа досталась Усику – 115:113, 115:113, 114:114, а разочарованный Бриедис едва не плакал. Для него это было первое поражение в карьере. И в таком бою!

Александр Усик
Александр Усик / Фото: K2 Promotions

А промоутер украинца Александр Красюк рассказал, насколько близко Усик был к провалу: "Это было очень близкое решение судей. На самом деле, оно даже ближе, чем кто-то мог представить. Если бы один из судей не отдал Усику последний раунд, который, по моему мнению, он выиграл, то была бы ничья за большинством решений.

Так как ничья, то идут к запискам 4-го арбитра, у него тоже ничья. А когда уже у четвертого судьи ничья, тогда победителем становится тот, кто победил в 12 раунде. А в нем победил Бриедис — 2:1".

Если вспомнить статистику, то Александр Усик нанес 848 удара, 212 из которых были точными. Майрис Бриедис бил 579 раз, а попал – 195. У Усика лучше получалось работать джебом – 550 (91) против 137 (46). А вот по силовым ударам впереди Бриедис – 442 (149) против 298 (121).

Майрис Бриедис
Майрис Бриедис / Фото: Instagram

Уже в следующем своем бою Усик легко победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Но и Бриедис не опустил рук и поднял над головой трофей Мохаммеда Али в 2020-м, когда украинец уже ушел в супертяжелый дивизион.

Теперь уже Бриедис бросает вызов Усику в хэвивейте.

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