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Усик був на межі фіаско: найпекельніша рубка українця (відео)

Олена Павлова Олена Павлова Редакторка редакції Спорт Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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27 січня, 12:02
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Рівно чотири роки тому Олександр Усик, якого нині боїться весь суперважкий дивізіон, ледь не зазнав своєї єдиної поразки у профі-кар'єрі
Чотири роки потому Брієдіс знову викликає Усика на бій
Чотири роки потому Брієдіс знову викликає Усика на бій / Фото: Instagram

Чотири роки тому, 27 січня 2018-го, Олександр Усик був за крок від провалу. Український боксер провів найважчий бій у своїй кар'єрі проти латвійського важа Майріса Брієдіса, і перед оголошенням результату в Ризі ніхто не міг сказати, куди схиляться суддівські шальки терезів.

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Поєдинок між Брієдісом та Усиком був першим півфіналом Боксерської суперсерії у першій важкій вазі. На кону був чемпіонський пояс WBC, який належав Майрісу, та WBO, який носив Усик.

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Полем битви стала рідна для латвійця Рига, де бій спричинив величезний ажіотаж. Адже саме чинний офіцер поліції Брієдіс став першим в історії латвійцем, який завоював профі-титул чемпіона світу: 2013-го це був пояс IBA, а потім і найпрестижніший WBC.

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Поєдинок у рингу "Арена Рига" видався дуже конкурентним. Можна навіть сказати – справжньою рубкою. Боксери намагалися відповідати ударом на удар. І хоч Усик протягом усього бою задавав йому темп, Брієдіс намагався не відставати, успішно працюючи в контратаках. А в заключній трихвилинці був націлений на нокаут, але Олександр уміло захищався. Урешті бійці подолали всю дистанцію у 12 раундів.

"Давайте поаплодуємо Майрісу. Це найважчі 12 раундів, які я колись проводив", – зізнався після бою Усик.

Олександр Усик – Майріс Брієдіс
Олександр Усик – Майріс Брієдіс / Фото: Reuters

Перед оголошенням результату глядачі у залі завмерли. Та й ніхто з боксерів не був упевнений у своїй перемозі, хоча обидва підняли кулак догори після гонгу. Напруга читалася і на обличчях представників команд. Проте рішенням більшості суддів перемога дісталася Усику – 115:113, 115:113, 114:114, а розчарований Брієдіс ледь не плакав. Для нього це була перша поразка в кар'єрі. І в такому бою!

Олександр Усик
Олександр Усик / Фото: K2 Promotions

А промоутер українця Олександр Красюк розповів, як близько Усик був до провалу: "Це було дуже близьке рішення суддів. Насправді, навіть ближче, ніж хтось міг уявити. Якби один із суддів не віддав Усику останній раунд, який, на мою думку, він виграв, то була б нічия за більшістю рішень.

Оскільки нічия, то враховують записки 4-го арбітра, у нього також нічия. А коли вже у четвертого судді нічия, тоді переможцем стає той, хто переміг у 12-му раунді. А в ньому переміг Брієдіс – 2:1".

Якщо згадати статистику, то Олександр Усик завдав 848 ударів, 212 з яких були точними. Майріс Брієдіс бив 579 разів, а поцілив – 195. Усику краще вдавалося працювати джебом – 550 (91) проти 137 (46). А ось за силовими ударами попереду був Брієдіс – 442 (149) проти 298 (121).

Майріс Брієдіс
Майріс Брієдіс / Фото: Instagram

Уже в наступному бою Усик легко переміг росіянина Мурата Гассієва і став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. Але й Брієдіс не опустив руки і підняв над головою трофей Мохаммеда Алі 2020-го, коли українець уже подався до суперважкого дивізіону.

Тепер уже Брієдіс кидає виклик Усику в хевівійті.

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