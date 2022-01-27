Це православно? Дружину Усика розкритикували за відверте фото

Взагалі, стріли критики фоловерів адресувалися боксеру, але його дружина взяла удар на себе

Фото розбрату - Олександр Усик і його дружина Катерина / Фото: Instagram

Олександру Усику та його дружині Катерині дісталося від користувачів соцмереж за архівне фото, яке опублікували на одному з боксерських акаунтів у Instagram.

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На ньому пара купається у чані з водою, усипаною пелюстками квітів. Катерина була у купальнику, що й обурило фанатів.

"Як православно виставляти такі фото дружини..."

"Усик, ти, начебто, православний, навіщо дружину виставляти?" – критикують боксера.

"Може, це дружина виставляє", – взяла на себе удар у коментарях Катерина Усик.

І додала: "Фотографія 2019 року".

"Після відповіді Каті питань немає", – відреагував на це один із критиків.

Нагадаємо, не далі як 25 вересня, у день перемоги над Ентоні Джошуа, виповнилося 12 років з весілля Усика з Катериною.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Олександр та Катерина разом ще зі школи, після випуску вони почали жити разом, а 2009 року одружилися. Однак був у їхньому житті період, коли пара ледь не розбіглася.

"Я потрапив у лапи слави. Це сталося десь 2006 року. Я став майстром спорту міжнародного класу, у мене підвищилася зарплата, мені дали премію. Я думав, що я дуже крутий. Здається, ми навіть якось посварилися з моєю теперішньою дружиною і розійшлися", – розповідав Олександр Усик.

Усик із дружиною Катериною виховують трьох дітей: старша – дочка Ліза, сини Кирило та Михайло.