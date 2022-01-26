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Тренер Кличко посмотрел в глаза Джошуа и все понял

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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26 января, 10:49
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Экс-тренер Владимира Кличко уверен, что Энтони Джошуа проиграет Александру Усику и в реванше, а потому британцу стоит отказаться от этого боя – пока не поздно
Тренер Кличко советует Джошуа отойти в сторону
Тренер Кличко советует Джошуа отойти в сторону / Фото: Коллаж: Сегодня

В эти дни решается – подерется Энтони Джошуа с Александром Усиком весной или же за $20 млн уступит право боя с украинцем Тайсону Фьюри.

Сергей Городничев, бывший член тренерского штаба Владимира Кличко, считает, что Джошуа следует выбрать второй вариант.

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"Для Джошуа бой с Усиком – шанс вернуть пояса. Но я смотрю в его глаза, на его поведение, и даже из его высказываний вижу, что он психологически не готов к этому бою. Это мое видение всего этого дела. Сразу понятно, что психологически Усик сломает его и физически так же сломает его в ринге", – сказал на своем YouTube-канале Городничев.

Усик против Джошуа
Усик против Джошуа / Фото: Getty Images

Усик и Фьюри
Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

"Естественно, лучший вариант для Джошуа на данный момент – уступить бой с Усиком Тайсону Фьюри. Он ничего не теряет – может отойти от этого поединка и затем еще получить бой за звание абсолютного чемпиона", – считает бывший тренер Владимира Кличко.

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Интересно, что иного мнения придерживается крушитель Виталия Кличко Леннокс Льюис, по словам которого, Джошуа должен отказаться от отступных и провести-таки реванш с Усиком.

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