Дело не в деньгах: в команде Джошуа ищут оправдание для отмены реванша с Усиком

Промоутер Эдди Хирн утверждает, что Энтони Джошуа нацелен на реванш с Александром Усиком, но намекнул, что будет готов пойти на уступки

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Накануне появилась информация, что Джошуа откажется от реванша с Усиком за 20 миллионов долларов.

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Эдди Хирн опровергает эту информацию. Промоутер отметил, что контракт на реванш еще не подписан, чтобы было от чего отказываться.

"У Джошуа есть план. Он хочет лишь вернуть чемпионские титулы. Сейчас у него есть железная возможность это сделать – реванш с Усиком", – сказал Хирн в интервью dazn.com.

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Далее промоутер налил много воды, рассуждая о вероятности отмены реванша и позиции Джошуа в этом вопросе.

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"Энтони никогда никого не избегал, он не хочет, чтобы кто-то думал, что он боится этого вызова. Иногда тебе нужно думать своей головой. Здесь можно сыграть по-умному, но для Энтони деньги – не главное. Если план имеет смысл с точки зрения развития, работа с новым тренером, может быть, сначала стоит провести другой бой", – тут же нашел причину Хирн.

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