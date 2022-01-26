Это договорняк! И в реванше Джошуа разорвет Усика: тренер Кличко сошел с ума

Экс-наставник Владимира Кличко Сергей Городничев обрушился с новыми обвинениями в закулисных договоренностях на Александра Усика и Энтони Джошуа

Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images

Сергей Городничев снова заявил, что Энтони Джошуа мог специально проиграть Александру Усику в сентябре. Продолжением этого "спектакля", по словам бывшего тренера Владимира Кличко, может стать разгромная победа британца в матче-реванше с украинцем.

"Подстава? Все может быть. Может быть, что нас разводят. Не может быть так, чтобы такого уровня боксер, как Джошуа, выходил и ничего не делал. Ничего! Я еще раз специально пересмотрел бои Джошуа – не может боксер с таким уровнем бокса выходить и ничего не делать в бою с Усиком, похабно боксировать, отдав бой и ничего не показав. Ну не может такого быть".

Усик vs Джошуа. Впереди реванш / Фото: USYK17

Реклама

"Если это подстава, то в реванше Джошуа должен Усика разорвать. Если Джошуа у него выиграет, то это по-любому говорит, что был какой-то договорняк. Не конкретно боксеры договаривались, а кто-то договорился".

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Это игра Эдди Хирна (промоутера Джошуа)", – сказал на своем ютуб-канале Сергей Городничев.

Эдди Хирн и Александр Усик / Фото: Twitter

"Если же это не подстава, то Джошуа сейчас нельзя выходить на повторный бой с Усиком, иначе британцу хана", – добавил Городничев.

Городничев и Кличко / Фото: Instagram

Реклама

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Напомним, в сентябре Усик сенсационно одолел Джошуа в Лондоне единогласным решением судей.

В апреле должен состояться их реванш, но на Ближнем Востоке в эти сроки хотят устроить поединок Усик – Фьюри, предлагая Джошуа отойти в сторонку за компенсацию в 20 млн долларов.

Реклама

Неужели это спектакль? Радость Усика после сентябрьской победы над Джошуа