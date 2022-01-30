Усик ушел в футбол: официально (видео)

Обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе боксер Александр Усик сыграет за житомирское Полесье

Усик стал футболистом Полесья / Фото: Instagram

Подготовка к реваншу с Энтони Джошуа подождет. Александр Усик начинает карьеру футболиста.

"Дорогие друзья, всем здравствуйте! Меня зовут Александр Усик, и я дебютирую за команду Первой лиги Полесье (Житомир) – третьего февраля в Турции на Winter Cup. Смотрите на каналах "Футбол 1/2/3", в 19:00. Поехали! Всем – бокс, а потом – футбол" – объявил на странице Полесья в Instagram Александр Усик.

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Соперником команды Усика 3 февраля в Турции будет ровенский Верес.

Усик лихо играет в футбол / Фото: Instagram

Отметим, что в юности Усик занимался футболом, но до официальных матчей дело не доходило.

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"Я играл в полузащите в симферопольской Таврии. Для того, чтобы идти дальше, нужны были немалые средства – платить за тренировки, поездки, покупать экипировку. У моих родителей, обычных рабочих, не было денег, чтобы оплатить это все. А секция бокса была бесплатной", – рассказывал ранее Усик.

Александр Усик / Фото: Instagram

Смотрите, как в сентябре Усик избил Джошуа