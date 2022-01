Не підкачав діда! Онук Мохаммеда Алі відправив у жорсткий нокдаун суперника

В Оклахомі на арена Hard Rock Hotel & Casino відбувся поєдинок у середній вазі між онуком легендарного Мохаммеда Алі Ніко Алі Волшем (4-0, 3 КО) та американським ноунеймом Джеремією Йегером (1-2-1, 1 КО).

Ніко Алі Волш виправдав надії фанатів боксу, здобувши впевнену перемогу. І зробив він це яскраво!

У другому раунді поєдинку Волш потряс Йегера правим оверхендом і відправив суперника на канвас.

Рефері варто було достроково закінчити бій, але він ухвалив інше рішення. Йегер став на ноги, але після пропущеної серії ударів рефері втрутився і припинив побиття.

