Не підкачав діда! Онук Мохаммеда Алі відправив у жорсткий нокдаун суперника

Американський боксер Ніко Алі Волш здобув свою четверту перемогу на професійному рингу

Онук Мохаммеда Алі без проблем розібрався зі своїм суперником / Фото: Getty Images

В Оклахомі на арена Hard Rock Hotel & Casino відбувся поєдинок у середній вазі між онуком легендарного Мохаммеда Алі Ніко Алі Волшем (4-0, 3 КО) та американським ноунеймом Джеремією Йегером (1-2-1, 1 КО).

Ніко Алі Волш виправдав надії фанатів боксу, здобувши впевнену перемогу. І зробив він це яскраво!

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У другому раунді поєдинку Волш потряс Йегера правим оверхендом і відправив суперника на канвас.

Рефері варто було достроково закінчити бій, але він ухвалив інше рішення. Йегер став на ноги, але після пропущеної серії ударів рефері втрутився і припинив побиття.

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Онук легенди боксу отримав свою четверту перемогу на профі рингу, три з яких він здобув нокаутом.

Ніко Алі Волш народився 2000 року. У 10 років він почав займатись боксом. Хоча мати й була проти, але дід схвалював вибір онука.

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"Мені все життя доводиться жити з цим тиском. Не важливо, була це школа чи спорт. Мене завжди порівнюватимуть із дідом. Але я сильний, якщо вибираю той вид спорту, де прославився Мохаммед Алі", – заявив Ніко.

Після обмеженої аматорської кар'єри, у 2021 року Волш став професійним боксером.