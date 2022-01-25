Після таких не встають: жахливий нокаут у Чилі (відео)

У чилійському Коп'яно відбувся вечір боксу, у головному поєдинку якого місцевий напівсередньоваговик Едуардо Сулета нокаутував аргентинця Ігнасіо Бальседо.
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У сьомому раунді восьмираундового протистояння непереможний Сулета поцілив у голову Бальседо розгонистим ударом лівою.
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Удар був такої сили, що співвітчизник Ліонеля Мессі, впавши на підлогу рингу, не міг поворухнутися.
Над Бальседо, що виступає під прізвиськом Нокаут, довго чаклували лікарі, перш ніж той зумів оговтатися і привітати переможця.
Це п'ята перемога Сулети та четверта – нокаутом. Бальседо програв третій бій за семи вікторій.
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