Не подкачал деда! Внук Мохаммеда Али отправил в жесткий нокдаун соперника

В Оклахоме на арена Hard Rock Hotel & Casino состоялся поединок в среднем весе между внуком легендарного Мохаммеда Али Нико Али Уолшем (4-0, 3 КО) и американским ноунеймом Джеремией Йегером (1-2-1, 1 КО).

Нико Али Уолш оправдал надежды фанатов бокса, одержав уверенную победу. И сделал он это ярко!

Во втором раунде поединка Уолш потряс Йегера правым оверхэндом и отправил соперника на канвас.

Рефери стоило досрочно закончить бой, но он принял иное решение. Йегер встал на ноги, но после пропущенной серии ударов рефери вмешался и прекратил избиение.

The Ali Shuffle in all its glory @NicoAliX74#ConceicaoMartinezpic.twitter.com/F0gabgx3Bo