Найсмішніший нокаут року: дебютант-товстун отримав у голову і втік

У Танзанії у віці 38 років вирішив дебютувати на профі-рингу місцевий боксер – пузатий Ідді Каланда, в порівнянні з яким Тайсон Ф'юрі – еталон спортивного атлетизму.
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Суперником дебютанта-африканця Каланди став його співвітчизник – 37-річний Хамісі Паласунуглу, за плечима у якого було три бої (включаючи один переможний!).
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І хоч кажуть, що новачкам щастить, тут це правило не спрацювало.
Паласунуглу протягом першої хвилини бою двічі відправив пузатого візаві на канвас. Урешті Каланда не знайшов нічого кращого, як втекти з-під чергової серії ударів свого суперника. Піднявши руки догори, товстун дав знати, що здається.
Рефері зафіксував поразку втікача нокаутом.
Не виключено, що перший бій на профі-рингу для Каланди виявиться і останнім.
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