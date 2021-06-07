Полетів під канати! Нокаут від Джека-Різника, якому позаздрив би Мейвезер

В андеркарді поєдинку Мейвезер – Пол, який завершився без оголошення переможця, швед Баду Джек побив венесуельця Дервіна Коліну – дивіться, як це було

Дервін Коліна падає під канати / Фото: Reuters

Уболівальники не побачили нокаут у поєдинку Мейвезер – Флойд, який завершився без оголошення переможця.

Зате в андеркарді цього виставкового бою в Маямі колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях швед Баду Джек здобув перемогу технічним нокаутом в четвертому раунді над венесуельцем Дервіном Коліною.

Зазначимо, що Коліна лише за тиждень до бою замінив регулярного чемпіона WBA в напівважкій вазі Жана Паскаля, з яким Баду Джек мав зустрітися в реванші, але Паскаль провалив допінг-тестування, погорівши відразу на чотирьох заборонених препаратах.

По ходу бою з Баду Джеком Коліна був покараний рефері за утримання суперника в другому і третьому раундах, а в четвертому він тричі побував у нокдауні. Коли після удару по печінці венесуелець впав під канати, бій був зупинений.

Читайте також: Загроза для Васі! Японець назвав удар, яким переможе Ломаченка

Після цієї перемоги 37-річний Джек на прізвисько "Різник" заявив, що хоче стати чемпіоном світу в третій ваговій категорії – першій важкій вазі. До цього він здобував пояси в другій середній і напівважкій вазі.