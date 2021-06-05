Загроза для Васі! Японець назвав удар, яким переможе Ломаченка

Масайосі Накатані переконаний, що зможе здолати в Лас-Вегасі українця, якщо йому вдасться використати свій джеб. До бою залишилося всього лише три тижні

Японський боксер Масайосі Накатані / Фото: Instagram

Японський боксер Масайоcі Накатані, якого 26 червня чекає бій з Василем Ломаченкомв Лас-Вегасі, розповів, завдяки чому має намір перемогти українця.

"У мене відмінний джеб. Якщо мені не вдасться його використати, то я програю, якщо вдасться – виграю бій. Головне – зробити коригування після того, як відчуєш рух суперника. Але мені подобається боксувати з шульгами. Як і завжди, я хочу перемогти з відривом, ніякої мінімальної переваги", – наводить слова Накатані number.bunshun.jp

Василь Ломаченко vs Масайосі Накатані / Фото: Instagram

"Коли мене запитали: "Що ти думаєш стосовно бою з Ломаченком?", я відповів: "Готовий!" Мені не потрібен був час для роздумів. Моя мета – стати чемпіоном світу. Зараз Ломаченко не є чемпіоном. Але я радий, що вони вибрали мене, адже бій з ним може привести мене до титулу", – додав Масайоcі

Відзначимо, що розмах рук у Накатані більший, ніж у Ломаченка – 180 см проти 166 см.

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Нагадаємо, що букмекери вже оприлюднили котирування на бій Ломаченко – Накатані. Аналітики майже не сумніваються, що поєдинок двух жертв Теофімо Лопеса завершиться на користь українського боксера. Вірогідність його перемоги оцінюється в 85 відсотків, нічиєї – в 3 відсотки, а виграшу Масайосі – всього лише в 12 відсотків.

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