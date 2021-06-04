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Це рекорд? В організмі боксера виявили четвертий заборонений препарат

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
4 червня, 09:39
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Відомий боксер загруз в допінговому скандалі. Він намагався довести що не приймав три заборонених препарати, але після нового тестування в його організмі знайшли четвертий допінг
Бій Жана Паскаля проти Баджу Джека відмінений
Бій Жана Паскаля проти Баджу Джека відмінений

"Регулярний" чемпіон світу за версією WBA в першій важкій вазі Жан Паскаль намагався довести свою невинність за звинуваченням у вживанні допінгу, але загруз у скандалі ще більше. Нове тестування виявило в його аналізах еритропоетин.

Це вже четвертий заборонений препарат, виявлений в організмі боксера, раніше в його аналізах виявили епітренболон, дростанолон і метаболіт дростанолона.

Боксер клявся, що не приймав допінг і вже звільнив свого дієтолога, натякаючи, що це була його помилка, але от далі відкрутитися не вийде, адже еритропоетин вводиться ін'єкціями, пише vringe.com. Навряд чи Паскаль не помітив шприц в нозі.

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Раніше ми писали, що європейські ЗМІ оббрехали Ястремську в історії з допінгом. Німецький Der Spiegel написав, що Ястремська пояснила потрапляння забороненого препарату в організм сексом зі своїм колишнім хлопцем. 33-тя ракетка світу впевнена, що її виправдають.

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